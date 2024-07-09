🗣 В Крыму наиболее крупные активы украинских олигархов уже находятся в собственности республики или переданы инвесторам Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
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🗣 В Крыму наиболее крупные активы украинских олигархов уже находятся в собственности республики или переданы инвесторам Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.