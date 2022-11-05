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Хави о фаворитах ЧМ-2022: «Аргентина и Бразилия на одну ступеньку выше остальных. Но на этом турнире никогда не знаешь наверняка»

Хави назвал сборные, которые считает фаворитами чемпионата мира. «Я слежу за большинством сборных. Я считаю, что Аргентина и Бразилия на одну ступеньку выше остальных.

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