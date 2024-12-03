Небензя: Россия решительно осуждает атаку террористов в Сирии

Группировку поддерживают США и их союзники Россия самым решительным образом осуждает «скоординированную» вылазку террористов «Хайат Тахрир аш-Шам»* в Сирии, сообщил российский постпред в ООН Василий Небензя.
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