Прокуратура запустила для замерзающих в квартирах новосибирцев «горячую линию»

На «горячую линию» прокуратуры можно сообщить о возможных нарушениях в сфере теплоснабжения. Прокуратура Новосибирской области открыла «горячую линию» по вопросам соблюдения прав граждан в сфере теплоснабжения.
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