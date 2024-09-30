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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о зрителях, ушедших после 5-го гола «Куньлуня»: «Когда мы выиграли Олимпиаду, некоторые люди сбежали с арены. Предлагаю всем оставаться до конца. СКА может за минуту забросить 4 шайбы»

СКА уступил китайскому клубу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:5). По ходу третьего периода счет был 1:5.

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