Американский военный заявил, что действия Незалежной ведут к гибели страны.По словам бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, в настоящее время существует один вопрос, над которым стоит задуматься президенту США Джо Байдену.
Американский военный заявил, что действия Незалежной ведут к гибели страны.По словам бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, в настоящее время существует один вопрос, над которым стоит задуматься президенту США Джо Байдену.
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