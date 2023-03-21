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Полковник Макгрегор дал прогноз Украине: "Совершает слишком много ошибок"

Полковник Макгрегор дал прогноз Украине: "Совершает слишком много ошибок"

Американский военный заявил, что действия Незалежной ведут к гибели страны.По словам бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, в настоящее время существует один вопрос, над которым стоит задуматься президенту США Джо Байдену.

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