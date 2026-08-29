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Татарстан готов сотрудничать с Ливией в добыче нефти и других отраслях

Татарстан готов сотрудничать с Ливией в добыче нефти и других отраслях

Татарстан намерен расширять сотрудничество с Ливией далеко за пределы нефтяной отрасли. Раис республики Рустам Минниханов на полях Татарстанского нефтегазохимического форума встретился с политическим советником председателя Президентского совета Ливии, членом совета директоров нефтесервисной компании «Мид Ойл» Имадом аль-Фаляхом и предложил рассмотреть новые направления взаимодействия.

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