Татарстан готов сотрудничать с Ливией в добыче нефти и других отраслях

Татарстан намерен расширять сотрудничество с Ливией далеко за пределы нефтяной отрасли. Раис республики Рустам Минниханов на полях Татарстанского нефтегазохимического форума встретился с политическим советником председателя Президентского совета Ливии, членом совета директоров нефтесервисной компании «Мид Ойл» Имадом аль-Фаляхом и предложил рассмотреть новые направления взаимодействия.
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