Крёстный отец украинской бойни предлагает Украине отказаться от «перемоги»

Джонсон видимо читать разучился, мыслить разумно но видимо не умел с рождения.... видимо акушерка уронила его вниз головой, поэтому до сих пор волосья дыбом.....

Дмитрий Гурин

"...............И США придется выбирать: или отказаться от мирового лидерства, или вступить в войну"................ ну от лидерсва им уже отказываться поздно, чего нет того нет, вступить в войну сами не могут, вот заставить ручных вякольщиков возможно и получится. Дай статуя Свободы Трампу дослужить свой срок в целой а не разделенной стране....