Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 436 подписчиков

Крёстный отец украинской бойни предлагает Украине отказаться от «перемоги»

Крёстный отец украинской бойни предлагает Украине отказаться от «перемоги»

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон предлагает отказаться от требования возвращения Украине границ 1991 г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Джонсон видимо читать разучился, мыслить разумно но видимо не умел с рождения.... видимо акушерка уронила его вниз головой, поэтому до сих пор волосья дыбом.....
Ответить
12 час.
Дмитрий Гурин
&quot;...............И США придется выбирать: или отказаться от мирового лидерства, или вступить в войну&quot;................ ну от лидерсва им уже отказываться поздно, чего нет того нет, вступить в войну сами не могут, вот заставить ручных вякольщиков возможно и получится. Дай статуя Свободы Трампу дослужить свой срок в целой а не разделенной стране....
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх