Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон предлагает отказаться от требования возвращения Украине границ 1991 г.
Крёстный отец украинской бойни предлагает Украине отказаться от «перемоги»
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Джонсон видимо читать разучился, мыслить разумно но видимо не умел с рождения.... видимо акушерка уронила его вниз головой, поэтому до сих пор волосья дыбом.....
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12 час.
Дмитрий Гурин
"...............И США придется выбирать: или отказаться от мирового лидерства, или вступить в войну"................ ну от лидерсва им уже отказываться поздно, чего нет того нет, вступить в войну сами не могут, вот заставить ручных вякольщиков возможно и получится. Дай статуя Свободы Трампу дослужить свой срок в целой а не разделенной стране....
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12 час.
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