Хабаровский Уполномоченный Олег Герасимов принял участие в обсуждении итогов работы прокуратуры

В работе расширенного заседания коллегии приняли участие начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по ДФО Андрей Мондохонов, Губернатор края Михаил Дегтярев, главный федеральный инспектор по краю Николай Шевцов, прокурор Николай Рябов, председатель Законодательной Думы Ирина Зикунова, руководители региональных правоохранительных органов и иных ведомств.
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