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Царьград

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"А почему забыли про все эти дикие изнасилования в России?": Мигранты впятером надругались над туристкой. Поплавская молчать не стала

"А почему забыли про все эти дикие изнасилования в России?": Мигранты впятером надругались над туристкой. Поплавская молчать не стала

Очередное групповое изнасилование произошло в Париже в преддверии Олимпиады. Мигранты впятером надругались над туристкой.

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Комментарии
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Андрей
&quot;Этим нужно заниматься, а не американскими выборами и Олимпиадой в Париже!&quot;  👍
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16 час.

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