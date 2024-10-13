Платить будут все: новые изменения в квитанциях ЖКХ для владельцев квартир в многоэтажках Ольга ВайленкоС октября 2024 года в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) владельцы квартир в многоэтажках увидят новую строку.