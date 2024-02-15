Microsoft выпустит игры на консолях PlayStation и Nintendo

Компания Microsoft объявила о том, что выпустит несколько своих игр на конкурентных платформах. Microsoft провела специальный выпуск подкаста Official Xbox Podcast, рассказав о будущем своего игрового направления.
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