Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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На Украине арестовали палку после избиения сотрудника ТЦК

На Украине арестовали палку после избиения сотрудника ТЦК

Суд на Украине арестовал палку, которой Алексей Омельченко ударил сотрудника Сумского ТЦК Серея Зиму.

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