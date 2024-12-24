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На Зеленского написали заявление в прокуратуру Бельгии

На Зеленского написали заявление в прокуратуру Бельгии

Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук обратился с заявлением в прокуратуру Бельгии, требуя привлечь к уголовной ответственности потерявшего легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

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