Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали меморандум о праве на выход из состава Британии

Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — Джон Суинни, Рун ап Иорверт и Мишель О’Нил — подписали совместный меморандум о праве на самоопределение, независимость от Британии и будущее в Европейском союзе.
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