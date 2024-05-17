В подконтрольной России Херсонской области объявлена ракетная опасность

На всей территории подконтрольной России Херсонской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил оперативный канал получения информации о ситуации на пунктах пропуска между областью и Республикой Крым.
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