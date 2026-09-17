Проба 2
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Проба 2

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20 внушительных котиков и собак, которые дарят своим хозяевам массу радости и теплых обнимашек

20 внушительных котиков и собак, которые дарят своим хозяевам массу радости и теплых обнимашек

У домашних питомцев, которые выросли в пушистых гигантов, есть своя особенная притягательность. С одной стороны их исполинский размер сначала может немного настораживать, но после близкого знакомства начинаешь понимать, что мало кто в мире может сравниться с ними по доброте, ласке и преданности.

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