20 внушительных котиков и собак, которые дарят своим хозяевам массу радости и теплых обнимашек

У домашних питомцев, которые выросли в пушистых гигантов, есть своя особенная притягательность. С одной стороны их исполинский размер сначала может немного настораживать, но после близкого знакомства начинаешь понимать, что мало кто в мире может сравниться с ними по доброте, ласке и преданности.