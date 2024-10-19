✅На «Зелёный фестиваль» в Крыму пришло почти 20 тысяч заявок «Почти 20 тысяч человек планируют сегодня оказаться на нашей площадке.
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✅На «Зелёный фестиваль» в Крыму пришло почти 20 тысяч заявок «Почти 20 тысяч человек планируют сегодня оказаться на нашей площадке.