Полярный Кай: сможет ли «Снежная королева» конкурировать с «Щелкунчиком»

Снег, ледяные замки, атмосфера Севера, олени, плюшки и розовые кусты. Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко расширил новогодний репертуар спектаклем на музыку трех симфоний Петра Чайковского.
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