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Риск развития сахарного диабета 2 типа у детей после COVID-19: результаты исследования

Риск развития сахарного диабета 2 типа у детей после COVID-19: результаты исследования

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open, ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв в США провели оценку риска развития сахарного диабета 2 типа (СД2) после заражения тяжелым острым респираторным синдромом (SARS-CoV-2) у детей.

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