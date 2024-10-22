Риск развития сахарного диабета 2 типа у детей после COVID-19: результаты исследования

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open, ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв в США провели оценку риска развития сахарного диабета 2 типа (СД2) после заражения тяжелым острым респираторным синдромом (SARS-CoV-2) у детей.