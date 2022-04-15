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15.04.22==У зятя экс-президента Украины остались интересы в России?

15.04.22==У зятя экс-президента Украины остались интересы в России?

                                  Анастасия Степанова Всвете событий вокруг украинского политика Виктора Медведчука, которого некомпетентные иностранные СМИ окрестили российским олигархом, у общественности возник вопрос, а нет ли проблем со зрением у западных журналистов и политиков.

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