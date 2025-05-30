Стало известно, кто из русских классиков чаще всего писал о погоде

Представители русской литературы часто делали погоду полноценным героем повествования. Аналитики «Яндекс Книг» и «Яндекс Погоды» провели исследование и узнали, как авторы писали о погодных явлениях, какие слова при этом использовали и кто из писателей XVIII–XX веков самый «жаркий», а кто самый «пасмурный».