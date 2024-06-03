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Сделка по газопроводу «Сила Сибири-2» застопорилась из-за ценовых требований Пекина

Сделка по газопроводу «Сила Сибири-2» застопорилась из-за ценовых требований Пекина

ПЕКИН (ИА Реалист). Попытки России заключить крупную сделку по газопроводу «Сила Сибири-2» с Китаем потерпели неудачу, поскольку Москва считает необоснованными требованиями Пекина в отношении цен и уровней поставок.

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