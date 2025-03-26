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Зеленский: США возобновили военную помощь Украине после паузы

Зеленский: США возобновили военную помощь Украине после паузы

Владимир Зеленский заявил, что США приостанавливали, но затем возобновили военную помощь Украине. Временную остановку поставок объяснили попыткой показать нейтралитет.

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