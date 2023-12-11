"Роскадастр" проведет для туляков "горячую линию" 13 декабря

13 декабря 2023 года с 10:00 до 12:00 филиал ППК "Роскадастр" по Тульской области проведет специальную "горячую линию" для заявителей, которые нуждаются в оказании выездных услуг и курьерской доставке документов.
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