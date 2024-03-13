АПЛ "Лошарик" после ремонта выйдет на испытания в начале лета 2024 года

Depositphotos Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения АС-31 "Лошарик" после завершения ремонта на "Севмаше" выйдет на испытания в начале лета 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу.
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