Экс-депутат ЕП Шопрад: Дурова задержали из-за желания контролировать Telegram

Ранее представлявший Францию в Европейском Парламенте политический деятель Эмерик Шопард предположил, ради чего местные правоохранительные органы решили взять под арест создателя сервиса Telegram Павла Дурова.
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