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Раскол в PiS это конец ее монополии на правом фланге — экс-премьер Польши

Раскол в PiS это конец ее монополии на правом фланге — экс-премьер Польши

Раскол в партии «Право и справедливость» (PiS) может означать конец эпохи доминирования одной силы на правоконсервативном фланге, отметил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер 25 июля в публикации издания Myśl Polska.

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