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Жительница Казани стала «Чувашской красавицей России»

Жительница Казани стала «Чувашской красавицей России»

Победительницей конкурса «Чувашская красавица России 2023» стала Юлия Еремеева из Казани. Финал состоялся 16 декабря в Чувашском драматическом театре имени Константина Иванова в Чебоксарах, сообщает газета «Сувар».

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