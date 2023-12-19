Жительница Казани стала «Чувашской красавицей России»

Победительницей конкурса «Чувашская красавица России 2023» стала Юлия Еремеева из Казани. Финал состоялся 16 декабря в Чувашском драматическом театре имени Константина Иванова в Чебоксарах, сообщает газета «Сувар».
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