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Инфантино: «Выступление Аргентины сделало ЧМ-2026 исключительным событием»

Президент ФИФА Джанни Инфантино направил поздравительное письмо главе Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапии, в котором отметил профессионализм сборной и ее вклад в успех чемпионата мира 2026 года, сообщает Daily Mail Sport.

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