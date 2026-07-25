Инфантино: «Выступление Аргентины сделало ЧМ-2026 исключительным событием»

Президент ФИФА Джанни Инфантино направил поздравительное письмо главе Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапии, в котором отметил профессионализм сборной и ее вклад в успех чемпионата мира 2026 года, сообщает Daily Mail Sport.
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