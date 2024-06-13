Военные выполнили электронные ракетные пуски в рамках учений ядерных сил

Скриншот видео Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил выполнил электронные ракетные пуски по условным целям противника.
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