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Воробьев предсказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Воробьев предсказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев считает, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить абсолютный рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ к концу года.

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