Десятки тысяч незасекреченных писем Госдепа США похищены китайскими хакерами

Хакеры, связанные с китайским правительством, украли около 60 тысяч электронных писем из незасекреченных почтовых ящиков десяти сотрудников Госдепартамента США в рамках громкого взлома в начале этого лета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии