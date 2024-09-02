Кубок памяти основателя БК «Пари НН» Хайретдинова прошел в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошел Кубок памяти основателя БК «Пари НН» Александра Хайретдинова. Матчи состоялись на паркете Дворца спорта «Нагорный» 30 – 31 августа, рассказали в пресс-службе нижегородского клуба.
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