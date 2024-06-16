Симферополец украл у соседей всякого на 300 тысяч рублей

Симферопольские полицейские по подозрению в краже задержали местного жителя. Фото: МВД по РКВ полицию Симферополя обратился с заявлением 37-летний местный житель, который рассказал, что в его дом проник неизвестный и похитил имущество на 300 тысяч рублей.
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