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Игрок «Зенита» Сазонов может перейти в «Динамо»

Игрок «Зенита» Сазонов может перейти в «Динамо»

Защитник «Зенита» Саба Сазонов может стать игроком «Динамо», сообщает Eurostavka. В минувшем сезоне 19-летний защитник сыграл в одном матче РПЛ, а также провел 18 матчей за «Зенит-2» в ПФЛ, забил три гола и отметился результативной передачей.

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