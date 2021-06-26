Игрок «Зенита» Сазонов может перейти в «Динамо»

Защитник «Зенита» Саба Сазонов может стать игроком «Динамо», сообщает Eurostavka. В минувшем сезоне 19-летний защитник сыграл в одном матче РПЛ, а также провел 18 матчей за «Зенит-2» в ПФЛ, забил три гола и отметился результативной передачей.