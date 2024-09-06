В Симферополе жительница стала приемной мамой для 8-го особенного ребенка

Некоторое время назад крымчанам стало известно о мальчике, которого сняли с учета в детском доме. В свои два года он выглядел как четырехмесячный младенец — весил чуть больше 6 килограммов и не умел ни ползать, ни ходить.
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