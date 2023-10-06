Путин: "В теле Пригожина обнаружены фрагменты ручных гранат"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в теле основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, а также в телах других людей, погибших вместе с ним в результате авиакатастрофы в Тверской области, обнаружены фрагменты ручных гранат.
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