В Архангельске ожидаются перебои в трансляции телеканалов и радиостанций

Перебои возможны 4 февраля, в связи с проведением работ на технологическом оборудовании - с 09:00 до 18:00В этот временной промежуток возможны кратковременные отключения программ первого и второго мультиплексов (пакетов телеканалов РТРС-1 и РТРС-2), а также программ Радио России, Маяк (100,3 МГц) и Вести ФМ (90,8 МГц).