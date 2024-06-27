РЖД: Семьи погибших из-за схода поезда в Коми получат по 4 млн рублей

Место схода пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск. Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура Семьи погибших в результате схода с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми получат страховую выплату в размере 2,025 миллиона рублей и ещё по 2 миллиона рублей от РЖД.