Белая книга: Предложенная Китаем инициатива "Пояс и путь" принадлежит миру

Пекин, 10 октября /Синьхуа/ -- Инициатива "Пояс и путь" была выдвинута Китаем, но она принадлежит миру и приносит пользу всему человечеству, об этом говорится в Белой книге, опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР во вторник.
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