Отсеквенированы геномы всех ныне существующих родов двоякодышащих рыб

Изучение геномов всех трех родов современных двоякодышащих рыб (австралийского рогозуба, африканского протоптера и южноамериканского лепидосирена) показало, что гигантский размер геномов двоякодышащих объясняется бесконтрольным размножением мобильных генетических элементов — ретротранспозонов.
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