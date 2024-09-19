Детям должны постоянно рассказывать об истории их семьи и родственниках-героях – тогда они вырастут настоящими патриотами

Детям должны постоянно рассказывать об истории их семьи и родственниках-героях – тогда они вырастут настоящими патриотамиТак считает участник СВО, директор Центра Военно-патриотического воспитания «Вершина» Иван Бондюков.
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