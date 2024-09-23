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Китай

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Си Цзиньпин поздравил А. К. Диссанаяке с избранием на пост президента Шри-Ланки

Пекин, 23 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник направил поздравительную телеграмму Ануре Кумаре Диссанаяке по случаю его вступления в должность президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка.

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