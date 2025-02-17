В Адыгее ветеранам Великой Отечественной войны к 80-летию Победы выплатят от 55 до 80 тысяч рублей.

80 тысяч рублей получат: * участники и инвалиды ВОВ;* вдовы участников и инвалидов ВОВ;* жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда;* бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
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