Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Виктор
    И зачем нам нужны эти дикари с бывших союзных республик. Совсем распоясались. Не нужны они нам."Привыкли к халяв...
  • сергей дружкин
    заодно и тех чиновников которые принимали и подписали из россии в аул!"Привыкли к халяв...
  • Морис Едроп
    Корейцы дисциплинированы и трудолюбивы, не склонны к криминалу, по окончанию контракта вернутся домой"Привыкли к халяв...

День российского парламентаризма

День российского парламентаризма

© РИА Новости / Мария Девахина Здание Государственной думы России 27 апреля отмечается День российского парламентаризма.

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