Боевое крыло ХАМАС сообщило о подбитии израильского танка Merkava

Подразделения боевиков действующего на территории Палестины движения ХАМАС, которые относятся к «Бригадам Изз ад-Дина аль-Кассама», провели манёвр, в ходе которого побитию подвергся применявшийся Вооружёнными силами Израиля танк Merkava.
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