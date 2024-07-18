Украинские медиа называют число пропавших без вести в Крынках военнослужащих ВСУ Украинские ресурсы обсуждают ситуацию, которая сложилась для ВСУ в Крынках.
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Украинские медиа называют число пропавших без вести в Крынках военнослужащих ВСУ Украинские ресурсы обсуждают ситуацию, которая сложилась для ВСУ в Крынках.
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