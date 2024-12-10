Эксперты перечислили запрещенные цвета для встречи нового 2025 года

Знаком-покровителем предстоящего года по китайскому гороскопу станет Зеленая Деревянная Змея. И хозяйка 2025-го воспримет крайне негативно в праздничном наряде цвета, которые ей не по душе, сообщили эксперты Общественной Службе Новостей.
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