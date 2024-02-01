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TRENDYMEN

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Белый медведь подошел к сторожке полярников, а через минуту присоединился к их ужину

Белый медведь подошел к сторожке полярников, а через минуту присоединился к их ужину

Сотрудники арктических станций воздерживаются от прикармливания белых медведей, несмотря на свои профессиональные навыки.

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Комментарии
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valentina sergeeva
Ага, а неугостишь, - сам станешь его ужином.
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14 час.
Светлана
А потом эта молда, привыкшая подкармливаться возле людей и не набирающая достаточно калорий просто сьест кого-то, может быть Вас или вашего соседа. Не надо забывать что белый медведь самый крупный земноводный хищник.  И уж он точно рассморивает человеков не как лапушек, а как потенциальную еду.
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11 час.
Вермонти9 Соколянская
Какой  красавчик  и культурный 😉
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1 час.

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