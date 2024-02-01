Белый медведь подошел к сторожке полярников, а через минуту присоединился к их ужину

Светлана

А потом эта молда, привыкшая подкармливаться возле людей и не набирающая достаточно калорий просто сьест кого-то, может быть Вас или вашего соседа. Не надо забывать что белый медведь самый крупный земноводный хищник. И уж он точно рассморивает человеков не как лапушек, а как потенциальную еду.