Сотрудники арктических станций воздерживаются от прикармливания белых медведей, несмотря на свои профессиональные навыки.
Белый медведь подошел к сторожке полярников, а через минуту присоединился к их ужину
Комментарии
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valentina sergeeva
Ага, а неугостишь, - сам станешь его ужином.
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14 час.
Светлана
А потом эта молда, привыкшая подкармливаться возле людей и не набирающая достаточно калорий просто сьест кого-то, может быть Вас или вашего соседа. Не надо забывать что белый медведь самый крупный земноводный хищник. И уж он точно рассморивает человеков не как лапушек, а как потенциальную еду.
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11 час.
Вермонти9 Соколянская
Какой красавчик и культурный 😉
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1 час.
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